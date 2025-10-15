Δεν υπάρχει βιασύνη ούτε στην Χ. Τρικούπη ούτε στα επιτελεία των διεκδικητών της ηγεσίας στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές.

Η ανακοίνωση των Γραμματειών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δεν σηματοδοτεί διάθεση επίσπευσης αλλά αποτελεί προσπάθεια εσωκομματικής καταλαγής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, συνεργάτες του Ν. Ανδρουλάκη ενημερώνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι το συνέδριο παραπέμπεται για Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Από την πλευρά και του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου είχε επισημανθεί ότι πρέπει να γίνει ένα ανοιχτό και ουσιαστικό συνέδριο, καλά προετοιμασμένο. Ανάλογη θέση έχει διατυπώσει και η Άννα Διαμαντοπούλου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει βιασύνη από καμία πλευρά. Ως προς το τι σημαίνει καλή προετοιμασία, οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές και αυτό αναμένεται να φανεί στην πορεία του χρόνου.

Α.Σ.