Για την αφαίρεση της αρμοδιότητας για το Γηροκομείο Αθηνών από τον Δήμο Αθηναίων.

Δεν είναι η πρώτη φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δέχεται επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτήν τη φορά του αφαιρείται η αρμοδιότητα για το Γηροκομείο Αθηνών, με τροπολογία σε ν/σ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Μετά την έντονη αντίδραση του Χ. Δούκα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, ζήτησε, από το βήμα της Βουλής την απόσυρση της διάταξης και στη συνέχεια επανήλθε ο - επίσης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος - Δημήτρης Μάντζος, θυμίζοντας την αμαρτωλή ιστορία του Γηροκομείου Αθηνών που επέφερε ποινικές συνέπειες για εμπλεκομένους.

Α.Σ.