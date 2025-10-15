Με Καστανίδη, Σαχινίδη και Ευθυμίου οι Γραμματείες ΚΟΕΣ.

Ο ανταγωνισμός του Ν. Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως επηρέασε τις αποφάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη σύνθεση των Γραμματειών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.

Είναι μια εξήγηση που δίνεται από έμπειρα στελέχη της κεντροαριστεράς για τη συμμετοχή στην Γραμματεία Επιτροπής Προγράμματος των πρώην υπουργών Χάρη Καστανίδη και Φίλιππου Σαχινίδη, αλλά και του Πέτρου Ευθυμίου στη Γραμματεία Επιτροπής Πολιτικών Θέσεων. Και οι τρεις είναι μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που έχει αδρανοποιηθεί και στο παρελθόν έχουν συγκρουστεί με τον Ν. Ανδρουλάκη.

Κατά άλλη προσέγγιση, είναι τόσα πολλά το ονόματα που ανακοινώθηκαν για τη σύνθεση όλων των επιτροπών, ώστε χώρεσαν όλοι.

Α.Σ.