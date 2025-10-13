«Την εσωτερική ασφάλεια την εγγυάται η ΕΛΑΣ» και όχι ο στρατός, διαμήνυε ο νυν πρωθυπουργός απαντώντας στον Πάνο Καμμένο- Τι άλλαξε σήμερα και θέλει τις Ένοπλες Δυνάμεις στο Σύνταγμα;

Τι θυμήθηκε ο φίλος της στήλης Κωνσταντίνος Αλεξάκος με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσηςΙ «Την εσωτερική ασφάλεια την εγγυάται η ΕΛΑΣ» και όχι ο στρατός, διαμήνυε ο νυν πρωθυπουργός απαντώντας σε περίεργες όντως δηλώσεις του τότε υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου, ενώ αντίστοιχες υπήρξαν οι δηλώσεις του Κώστα Τασούλα, νυν Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τι άλλαξε από τότε και ο πρωθυπουργός θέλει τις Ένοπλες Δυνάμεις να φυλάνε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;

Διαβάστε τι λέει ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος στην ανάρτησή του:

«Τον Ιούλιο του 2015 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας από την καρέκλα του Συντονιστή ΟΔΕ Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης της ΝΔ έβγαζε πύρινες ανακοινώσεις για μία λεκτική υπερβολή του πάντα ασυγκράτητου Πάνου Καμμένου, για το αν ο στρατός εγγυάται την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Ομοίως ο σημερινός πρωθυπουργός που τότε παρέδιδε μαθήματα μέσω twitter απαντώντας σε τρολς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα ο πρώτος μένει σιωπηλός στην εξαγγελία νομοθετικής παρέμβασης του δεύτερου:

Πώς θα κατεβάσει το στρατό στην πλατεία Συντάγματος τάχα για να προστατεύσει τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Πώς θα κατεβάσει το στρατό να συγκρουστεί με τυχόν διαδηλωτές ή με όσους αρνηθούν στην απάλειψη των 57 θυμάτων των Τεμπών από την πλατεία.

Πώς θα κατεβάσει το στρατό φορτώνοντας την αντισυνταγματική προσταγή στον Νίκο Δένδια, γιατί τόλμησε να στηρίξει τον Πάνο Ρούτσι μετά από τρεις εβδομάδες απεργίας πείνας για να μάθει γιατί ο πρωθυπουργός με τους «παρά τω πρωθυπουργώ» του μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος και απαγόρευσαν τις ιατροδικαστικές εξετάσεις παρά την παρουσία ιατροδικαστών.

Μιλάμε για εκτροπή προκειμένου αφενός να δημιουργήσει ανωμαλία και να διχάσει, και αφετέρου για να εκδικηθεί τον υπουργό του. Εκτός αν κάποιος πιστεύει πως ήταν ζήτημα «εκσυγχρονισμού» ή «διοικητικής μεταρρύθμισης», ή πως τα στρατιωτικοποιημένα ΜΑΤ, οι Ειδικοί Φρουροί και τα ΟΠΚΕ δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες… ασφάλειας από 30 φοιτητές.

Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Ποιο είναι το επόμενο σκαλί για να διασωθεί; Θερμό επεισόδιο;».

Άδικο έχει;

Β.Σκ.