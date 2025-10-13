Γιατί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν θέλει να γίνονται διαδηλώσεις στον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Είναι τα μνημεία, όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, τόπος για κάθε είδους διαμαρτυρία; Η απάντηση για εμάς είναι ξεκάθαρη και είναι όχι!».

Το αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης, δείχνοντας ακριβώς τι επιδιώκει ο πρωθυπουργός με την απόφασή του να φυλάνε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη οι Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μαρτυριάρης ο Κωστής». Στρατό όμως στο Σύνταγμα;

Να τι γράφει σε ανάρτησή του ο Αντώνης Λιάκος, εκ των κορυφαίων ιστορικών της χώρας:

«Η απόφαση ισοδυναμεί με το να βάλεις τον στρατό αντιμέτωπο με λαϊκές διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις. Αυτό που κάνει Τραμπ στην Αμερική, κατεβάζοντας την εθνοφυλακή στις μεγάλες πόλεις και καταγγέλλεται ως δικτατορία. Γι αυτό ΟΧΙ. Να μην τους περάσει. Η μάχη των συμβόλων είναι από τις πιο κρίσιμες σε μια δημοκρατία».

Αυτό ακριβώς...

Β. Σκ.