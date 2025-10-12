Γιατί δεν μπορεί κάποιος να κοροϊδεύει για πάντα τους πολίτες!

Αυτή η «Εξεταστική του μακαρίτη», όπως ευστόχως την χαρακτήρισε ο Γιώργος Καραμέρος, αποτελεί τελικά πολύτιμο υλικό για επιθεώρηση στο Δελφινάριο.

Μια από τις απίστευτες ατάκες, που το Μαξίμου πιστεύει πως ο κόσμος θα τις καταπιεί αμάσητες, είναι η δήλωση του πρωθυπουργικού συμβούλου Γρηγόρη Βάρρα ότι δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Δηλαδή τον έδιωξε ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης γιατί όπως λέει αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν είπε τίποτε στον πρωθυπουργό που εν τω μεταξύ τον προσέλαβε σύμβουλό του στο Μαξίμου! Είπε ο Βάρρας να κρατήσει μυστικό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο που ανακάλυψε το διάστημα που ήταν επικεφαλής του Οργανισμού!

Ε, πώς μετά να μην τους πάρουν με τα γέλια όλους.

Και ο Ανδρέας Πετρουλάκης, με τα σκίτσα του, ξέρει να το κάνει καλύτερα από όλους!

Β.Σκ.