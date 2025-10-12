Και να να πάρει ψήφους η ΝΔ στην περιφέρεια. Και τώρα... τους κυνηγούν οι αγρότες!

Θυμάστε στον τελευταίο ανασχηματισμό που ανέλαβαν ο Κώστας Τσιάρας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Χρήστος Κέλλας υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης;

Όπως διέρρεε το Μαξίμου στα φιλοκυβερνητικά έντυπα αυτό έγινε για να αναβαθμιστεί η Θεσσαλία και να κερδίσει στην περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία το χαμένο έδαφος.

Τι συμβαίνει στην πράξη; Ο υπουργός Ανάπτυξης και ο υφυπουργός του δέχονται επιθέσεις, ενώ η δύναμη της ΝΔ στην Θεσσαλία συνεχίζει να κατακρημνίζεται.

Και εκθέτει για μια ακόμα φορά τον πρωθυπουργό που πραγματοποιεί ανασχηματισμούς με τόσο μικροκομματικά κριτήρια...

Τ.Τε.