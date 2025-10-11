Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της σύνθεσης της ΚΟΕΣ, των Επιτροπών Διεύρυνσης και Ψηφοδελτίων.

Επικοινωνιακά στο ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένοι να μετρούν πρωτοσέλιδα με τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και, επομένως, το μόνο που μπορούν να κάνουν σ αυτή τη φάση είναι να βάλουν σε μια σειρά τα εσωκομματικά τους.

Η αρχή θα γίνει με την ανακοίνωση της Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας που στη συνέχεια θα καθορίσει την ημερομηνία του συνεδρίου. Θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι για την ηγεσία στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές και, πιθανότατα, ο Σταύρος Μπένος.

Το συνέδριο, όπως όλα δείχνουν, δεν θα γίνει μέσα στο 2025, γιατί Γερουλάνος και Δούκας (τουλάχιστον) ζητούν να δοθεί χρόνος για σοβαρή προετοιμασία ενός ανοιχτού και ουσιαστικού συνεδρίου.

Α.Σ.