Θεωρούν ότι οι προσπάθειες συμψηφισμού πέφτουν στο κενό.

Ως αντιπερισπασμό από την πλευρά της ΝΔ αντιμετωπίζουν τις αναφορές σε ονόματα στελεχών του ΠΑΣΟΚ (Μπουνάκης, Κορασίδης) προκειμένου να θολώσουν τα νερά και να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι στο σκάνδαλο εμπλέκονται εξίσου και τα δύο κόμματα.

Στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η προσπάθεια αυτή δεν αποδίδει και ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τις αποκαλύψεις για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Βορίδη και Αυγενάκη.

Γι αυτό και στελέχη κοντά στον Ν. Ανδρουλάκη πιστεύουν ότι ο Χάρης Δούκας βιάστηκε να ζητήσει διαγραφή οποιουδήποτε στελέχους έχει εμπλοκή στο σκάνδαλο. «Θέλησε να δείξει γρήγορα ανακλαστικά και έδειξε επιπολαιότητα» λένε χαρακτηριστικά.

Α.Σ.