Τουλάχιστον τέσσερα είναι τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας που ζητάνε την έκτακτη σύγκληση του κορυφαίου οργάνου.

Ο στόχος πίσω από το αίτημα είναι διττός. Αφενός θέλουν να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους για τα στελέχη που δηλώνουν φωναχτά «παρών» στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα ζητούν να διασαφηνιστεί η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο αιχμή, ότι δεν τους «χωράει» η πρώτη αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου.

Βέβαια, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πολιτική Γραμματεία δεν πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως και ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη σε βάθος δέκα ημερών.

