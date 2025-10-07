Η πρώην ολυμπιακή εγκατάσταση του Tae Kwon Do δεν είναι διαθέσιμη λόγω ανάπλασης.

Τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ γίνονται στην πρώην ολυμπιακή εγκατάσταση του Tae Kwon Do που το καλοκαίρι παραχωρήθηκε στην περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αναπλαστεί, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο, και να αποδοθεί στους πολίτες για νέες χρήσεις (κυρίως ως συνεδριακός-συναυλιακός χώρος).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, από την Χαριλάου Τρικούπη έγινε μια αρχική βολιδοσκόπηση για να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα του χώρου και έτσι έμαθαν ότι θα πρέπει να στραφούν αλλού.

Σε σχέση με την ημερομηνία του συνεδρίου, όσο αργούν οι ανακοινώσεις τόσο ενισχύεται το σενάριο του Μαρτίου.

Α.Σ.