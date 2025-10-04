Γιατί υπήρξε ενόχληση για την τοποθέτηση του αν. υπουργού Μεταφορών για την επιστροφή ΝΔ στη Νέα Δημοκρατία.

Για την ενόχληση και το τηλεφώνημα του Μεγάρου Μαξίμου στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη σας ενημέρωσε η Λώρα Ιωάννου (ΕΔΩ) με το αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ.

Γιατί όμως ενοχλήθηκε το Μαξίμου;

Γιατί το τελευταίο που θέλει είναι να επανέλθει στο εσωτερικό της ΝΔ το θέμα γιατί διαγράφτηκε ο Σαμαράς και γιατί αφέθηκε να οδηγηθεί στην ίδρυση νέου κόμματος, εξέλιξη που αποτελεί «μαχαιριά» στα πλευρά του κυβερνώντος κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο αν. υπουργός Μεταφορών είναι συνεπής με τις πολιτικές του θέσεις, ενώ κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι υπονομεύει τον Μητσοτάκη...

Β.Σκ.