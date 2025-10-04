Για την ενόχληση και το τηλεφώνημα του Μεγάρου Μαξίμου στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη σας ενημέρωσε η Λώρα Ιωάννου (ΕΔΩ) με το αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ.
Γιατί όμως ενοχλήθηκε το Μαξίμου;
Γιατί το τελευταίο που θέλει είναι να επανέλθει στο εσωτερικό της ΝΔ το θέμα γιατί διαγράφτηκε ο Σαμαράς και γιατί αφέθηκε να οδηγηθεί στην ίδρυση νέου κόμματος, εξέλιξη που αποτελεί «μαχαιριά» στα πλευρά του κυβερνώντος κόμματος.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο αν. υπουργός Μεταφορών είναι συνεπής με τις πολιτικές του θέσεις, ενώ κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι υπονομεύει τον Μητσοτάκη...
Β.Σκ.