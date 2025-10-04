Πρωταγωνιστής των ζυμώσεων ο Χαρίτσης, σωστή κίνηση από Ανδρουλάκη.

Ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον εμφανίζει το κοινό κείμενο για τους Έλληνες που συνέλαβαν οι Ισραηλινοί με ρεσάλτο στα πλοία του στολίσκου που πήγαινε βοήθεια στους Παλαιστίνιους που λιμοκτονούν.

Κείμενο που υπογράφουν όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, αλλά αυτή τη φορά και το ΠΑΣΟΚ, που έως πρόσφατα απέρριπτε κάθε κοινή πρωτοβουλία με τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Είναι φανερό πως μεταξύ των αρχηγών των συγκεκριμένων κομμάτων υπάρχουν επικοινωνίες και επαφές, με πρωταγωνιστή των ζυμώσεων σύμφωνα με τις πληροφορίες τον Αλέξη Χαρίτση.

Πρέπει όμως να επισημάνουμε και τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτό, που έδωσε εντολή στον Κώστα Τσουκαλά να αναλάβει την υπογραφή του κειμένου. Η απομόνωση δεν έφερε καλά αποτελέσματα έως τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη και μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει η νέα στάση του Νίκου Ανδρουλάκη τόσο για τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ, όσο και για την προοδευτική αντιπολίτευση γενικότερα.

Κάτι δε μας λέει πως αυτή η στρατηγική θα συνεχιστεί...

Β.Σκ.