...Παρότι «εσπασε» τη γραμμή Φάμελλου για την φρεγάτα.

Κανένα απολύτως θεμα διαγραφής ή άλλων συνεπειών δεν τίθεται για την Έλενα Ακρίτα όπως αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, μετά την απόφαση της ίδιας να καταψηφίσει την 4η belharra κατά την ονομαστική ψηφοφορια που εξελίχθηκε πριν λιγο στη Βουλή.

Ωστόσο, πηγές της Κουμουνδούρου σημειώνουν τη δυσαρέσκεια τους για το γεγονός οτι η κ. Ακρίτα δεν ακολούθησε την συλλογική απόφαση που είχε ληφθεί κατά τη συνεδρίαση της γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο σε οτι αφορα τη συγκεκριμένη συνεδρίαση όσο και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας καταγράφηκαν έντονες αντιδράσεις μετά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να ταχθεί υπέρ της τέταρτης φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού.

Μάλιστα χθες, στελέχη που διαφώνησαν με τον Σωκράτη Φαμελλο ανέφεραν ότι η άποψη τους ηταν πλειοψηφική αλλά δεν καταγράφηκε ως απόφαση διότι δεν ακολούθησε σχετική ψηφοφορία.

Μπ. Γ.