Πληθαίνουν στη ΝΔ οι φωνές που ζητούν πρωτοβουλίες προσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Προηγήθηκαν ο Μάκης Βορίδης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης. Ηρθε η σειρά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κ. Κυρανάκη να εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο κυβερνών κόμμα.

Μιλώντας στο Action 24 και στον Σ. Κοτρώτσο, ο βουλευτής νότιου τομέα Β Αθήνας ζήτησε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να ανοίξει ο δρόμος της επιστροφής.

Το συμπέρασμα είναι ότι η δεξιά πτέρυγα της ΝΔ ανησυχεί για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντ. Σαμαρά και δεν συμφωνεί με την απόφαση για διαγραφή του.

Α.Σ.