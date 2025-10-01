Απόστολος Κακλαμάνης, Νίκος Σηφουνάκης, Γ. Πουσσαίος και άλλα στελέχη του παλιού ΠΑΣΟΚ παρακολούθησαν από κοντά την κατάθεση της Μίνας Βαλυράκη.

Και μόνο το γεγονός ότι η δίκη ξεκινά τεσσεράμισι χρόνια μετά το θάνατό του, με δυο αλιείς από την Εύβοια να κατηγορούνται για δολοφονία εκ προθέσεως, αρκεί για να αντιληφθεί κανείς ότι έγινε προσπάθεια να μη φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Η Μίνα Βαλυράκη, η γυναίκα της ζωής του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα συνέβησαν εκείνη τη μοιραία μέρα, ανοιχτά της Ερέτριας, αλλά και όσα ακολούθησαν για να κατασκευαστεί η εικόνα ατυχήματος.

Είναι μια φοβερή ιστορία, αποκαλυπτική ρωγμών στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου, που θα έπρεπε να ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο το παλιό.

Στελέχη της νεότερης γενιάς που δεν γνώρισαν τον Σήφη Βαλυράκη, αλλά έχουν ακούσει για τον αντιδικτατορικό του αγώνα, θα έκαναν καλό στον εαυτό τους και στο κόμμα τους αν βρίσκονταν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Α.Σ.