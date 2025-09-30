Στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με βουλευτές και στελέχη.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έχει μαζική παρουσία στις κινητοποιήσεις για την πανεργατική απεργία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται στην πλατεία Κλαυθμώνος από όπου θα ξεκινήσει η πορεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και θα κάνει δηλώσεις για να εκφράσει τη διαφωνία του με την πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά αλλά και στην εισοδηματική πολιτική γενικότερα.

Εννοείται ότι θα αποφύγει τα πολλά-πολλά με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής αντιπολίτευσης γιατί δεν θέλει να πυροδοτεί συνειρμούς προοδευτικών συγκλίσεων που θολώνουν την εικόνα της αυτόνομης πορείας στην οποία επιμένει.

Α.Σ.