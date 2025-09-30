Οι δημοσκοπήσεις τον δικαιώνουν, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους στο Μαξίμου.

Από χθες η στήλη (ΕΔΩ) ήταν η μόνη που σας ενημέρωσε πως ο Νίκος Δένδιας ανοίγει το θέμα της διαφθοράς.

Η δημοσκόπηση της ALCO για την τηλεόραση του Άλφα τον δικαίωσε: Το 70% πιστεύει πως την κυβέρνηση χαρακτηρίζει καλύτερα η διαφθορά, έναντι του 14% (το μισό σχεδόν των ψηφοφόρων της ΝΔ) που πιστεύει ότι τη χαρακτηρίζει η εντιμότητα. Επίσης, το 74% πιστεύει πιστεύει πως την κυβέρνηση χαρακτηρίζει καλύτερα η συγκάλυψη και μόλις το 14% η διαφάνεια.

Γνώστης προφανώς των πραγμάτων ο υπουργός Άμυνας ανέδειξε, έστω και με προσεκτικό τρόπο, ένα πρόβλημα που μπορεί να αποδειχθεί «θηλειά» για το Μαξίμου.

ΥΓ: Πληροφορίες επιμένουν πως οι νέες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν ακόμα πιο ενισχυμένο τον Ν. Δένδια τόσο στο εσωτερικό της ΝΔ, όσο και στο σύνολο των ψηφοφόρων. Για να δούμε!

