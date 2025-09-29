Ο Ν. Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Μέσα στην εβδομάδα ο ορισμός μελών της ΚΟΕΣ.

Η σκέψη που υπήρχε για την πραγματοποίηση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τον Νοέμβριο δεν έχει ωριμάσει, ειδικά μετά το νέο κύκλο εσωστρέφειας που άνοιξε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είναι πιθανό ότι το να γίνει πριν από το τέλος του χρόνου θα θεωρηθεί πολύ βιαστικό και θα υπάρξουν αντιδράσεις λόγω έλλειψης του αναγκαίου χρόνου προετοιμασίας ενός ουσιαστικού συνεδρίου σε οργανωτικό και σε πολιτικό επίπεδο.

Τις επόμενες μέρες, πάντως, θα ανακοινωθούν τα μέλη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου που μέχρι τώρα (από τον Μάιο) έχει μόνο γραμματέα, τον Γ. Βαρδακαστάνη.

Α.Σ.