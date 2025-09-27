Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να να στηρίξει την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη.

Η δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη θα ξεκινήσει ουσιαστικά, με την αποδεικτική διαδικασία, την επόμενη εβδομάδα.

Η πρώτη μάρτυρας που θα καταθέσει είναι η σύζυγός του, Μίνα Βαλυράκη, η οποία έχει κινήσει γη και ουρανό για να οδηγηθούν στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου οι δύο αλιείς που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η δίκη ξεκίνησε μετά από τρεις αναβολές, περισσότερο από τεσσεράμισι χρόνια μετά την μοιραία βόλτα του πρώην υπουργού, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με το φουσκωτό του, ανοιχτά της Ερέτριας, στην Ευβοια, τον Ιανουάριο του 2021.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμβεί πολλά που δεν τιμούν τους θεσμούς για να καθυστερήσει η δίκη και να προστατευτούν οι κατηγορούμενοι.

Η ώρα της κρίσης, όμως, ήρθε, χάρη στο πείσμα και το πάθος της οικογένειάς του αντιδικτατορικού αγωνιστή. που, 73 χρόνια πριν, κολύμπησε από την Κέρκυρα μέχρι την Αλβανία, δραπετεύοντας από τη φυλακή της χούντας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Θα είναι ντροπή αν δεν βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ.

Α.Σ.