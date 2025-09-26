Ασφυκτική πίεση από την Μιλένα Αποστολάκη στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη.

Μπορεί η Εξεταστική να είναι στημένη με πρόθεση συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία (χωρίς να καλούνται για κατάθεση πχ Φραπές, Χασάπης, Σεμερτζίδου κοκ), αλλά οι συνεδριάσεις της προσφέρουν ενδιαφέρον υλικό χάρη στις προσπάθειες της αντιπολίτευσης.

Για παράδειγμα, ο διάλογος της Μιλένας Αποστολάκη με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη είναι απολαυστικός. Παρόλο που η βουλευτής βόρειου τομέα Β Αθήνας του ΠΑΣΟΚ του έκανε αρκετές φορές την ερώτηση «ποιος ειναι ο Μάκης;» που αναφέρει κάποια στιγμή ο Γ. Ξυλούρης (Φραπές) σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, ο Κ. Μπαμπασίδης δεν απάντησε. Αλλά όλοι κατάλαβαν.

{https://x.com/OmadaMnimis/status/1971226384103244107}

Α.Σ.