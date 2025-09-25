Ο στενός του συνεργάτης απέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό τη δημοσκοπική στασιμότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε να εννοηθεί πως ο Αλέξης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα χαρτιά!

Μετά την επίθεση στελεχών της Πολιτικής Γραμματείας στον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης, εκ των στενότερων συνεργατών του Σωκράτη Φάμελλου επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, αποδίδοντάς του την ευθύνη για τη δημοσκοπική στασιμότητα του κόμματος.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση της ΚΟ, ενώπιον του Σωκράτη Φάμελλου, είπε πως «26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε στα χαρτιά», αφήνοντας και νέες αδιανόητες αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Σ. Φάμελλος δεν αντέδρασε στα όσα είπε ο Χρ. Γιαννούλης.

Δεν μπορεί ωστόσο να μην το κάνει έστω και εκ των υστέρων.

Είτε ο Γιαννούλης εκθέτει τον Φάμελλο, είτε βρίσκονται εν συνεννοήσει. Και είναι θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει!

Β.Σκ.