Το «να μη γίνουμε Καρυστιανού» ενόχλησε τον πρώην υπουργό.

Ο Χάρης Καστανίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, δεν συμφωνεί με όσα είπε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου σε εκδήλωση της Ν.Ε. στο Κιλκίς, για την ανάγκη να να αποφύγει το λαϊκισμό του κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συστήνοντας -μεταξύ άλλων- «να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου».

Η ανάρτησή του στο Χ δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι «καρφώνει» την Α. Διαμαντοπούλου.

Η μάχη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει ότι αυτοί/ες που θα την δώσουν έχουν επαρκώς κατανοήσει τι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός δεν είναι η υπεράσπιση του λαϊκού και ο σεβασμός των πληγωμένων ανθρώπων. Ας προσπαθήσουν να μάθουν ξεκινώντας απο τον Ernesto Laclau.

Σ.σ: Ο Ernesto Laclau είναι Αργεντινός αριστερός φιλόσοφος.

