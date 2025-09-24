Οι παρεμβάσεις του Χ. Δούκα και του Π. Γερουλάνου έχουν ενοχλήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν το έκρυψε στη χθεσινοβραδινή του συνέντευξη (Action 24, Σ. Κοτρώτσος).

Το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα:

«Υπάρχει πρόγραμμα και δυνατότητες. Αυτό θα είναι το ευαγγέλιο της νίκης των επόμενων εκλογών. Εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι γι' αυτό και δεν υπάρχει πολυτέλεια του χαμένου χρόνου. Έχω μάθει να δίνω μάχες και οι μεγαλύτερες μάχες δεν είναι οι εσωκομματικές αλλά οι κοινωνικές. Ούτε συμφέροντα, ούτε εξαρτήσεις, ούτε πονηριές».

Επί της ουσίας, ο Ν. Ανδρουλάκης δεν απάντησε ούτε για το "ανοιχτό συνέδριο" που ζητά ο Χ. Δούκας ή για τα όργανα που δεν λειτουργούν ούτε για τη βελόνα που πρέπει να ξεκολλήσει τους επόμενους δύο μήνες, όπως είπε ο Π. Γερουλάνος.

Α.Σ.