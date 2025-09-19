Ο βουλευτής Αρκαδίας διαψεύδει ότι βρίσκεται σε τροχιά μετακίνησης στη ΝΔ.

«Εμένα αριστερό δεν με λες». Είναι μια φράση που επαναλαμβάνει σταθερά ο αντιπρόεδρος της Βουλής, αυτοπροσδιοριζόμενος ως κεντρώος. Δεν έχει όμως πρόθεση να φύγει από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και, αντίθετα, διαβεβαιώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ.

Με αφορμή δημοσίευμα ότι θα ακολουθήσει το δρόμο του Ανδρέα Λοβέρδου, σε επικοινωνία του με το Dnews, o Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σε εύθυμο τόνο, δηλώνει «για πάντα ΠΑΣΟΚ», ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Α.Σ.