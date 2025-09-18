Ο Τραμπ δεν σταματά να «πανηγυρίζει» επειδή «κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.

Η απόφαση του ABC να κόψει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, λόγω των σχολίων του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι οι λόγοι της «απόλυσης» του παρουσιαστή ήταν άλλη.

Αφού «πανηγύρισε» στο Truth Social για αυτή την εξέλιξη, σε δηλώσεις του απέδωσε την απόλυση Κίμελ στη «χαμηλή τηλεθέαση και την έλλειψη ταλέντου», όπως είπε.

Στις κοινές δηλώσεις του με τον Κιρ Στάρμερ, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε- με αφορμή την απόφαση για τον Τζίμι Κίμελ- εάν η ελευθερία της έκφρασης δέχεται μεγαλύτερη επίθεση στις ΗΠΑ ή στη Βρετανία.

«Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε πάνω από όλα επειδή είχε χαμηλή τηλεθέαση και είπε κάτι φριχτό για έναν υπέροχο κύριο όπως ο Τσάρλι Κερκ», δήλωσε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ταλαντούχος. Είχε πολύ κακή τηλεθέαση και έπρεπε να τον είχαν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Μπορείτε να το πείτε αυτό ελευθερία έκφρασης ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», συμπλήρωσε.

{https://x.com/SkyNews/status/1968692285635170809}