Θέμα ωρών η έγκριση του διορισμού της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν παρούσα στο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Eκεί έγινε γνωστό ότι επίκειται η έγκριση του διορισμού της από τη Γερουσία για να ξεπεραστεί το τελευταίο τυπικό κώλυμα για την εγκατάστασή της στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες προσέγγισής της από πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες στην Αθήνα και έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο επαφών, με την προσδοκία ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα έχει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.

Α.Σ.