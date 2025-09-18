«Το πρόγραμμά μας είναι ευαγγέλιο», είπε απαντώντας για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον Ν. Χατζηνικολάου (Real fm), απέκλεισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, θέτοντας ζήτημα αξιοπιστίας για τον Κ. Μητσοτάκη και το κυβερνών κόμμα και επιμένοντας ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο αν έχει ο ίδιος την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι συνεργασία μπορεί να προκύψει στη βάση του κυβερνητικού προγράμματος που παρουσίασε στη ΔΕΘ και το οποίο, όπως είπε, για εμάς, «είναι ευαγγέλιο».

Με άλλα λόγια, όποιο κόμμα αποδεχτεί αυτό το πρόγραμμα θα αποτελεί δυνητικό κυβερνητικό εταίρο.

Το μήνυμα του Ν. Ανδρουλάκη, έχοντας αποκλείσει τη ΝΔ, δεν μπορεί παρά να απευθύνεται προς τα αριστερά.

Α.Σ.