Σταύρος Παπασταύρου, Θωμάς Βαρβιτσιώτης και Νίκος Ρωμανός ακούγονταν για το νότιο τομέα της Β Αθήνας πριν ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου.

Έτσι κι αλλιώς θα ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στο νότιο τομέα της Β Αθήνας: Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου προορίζεται γι αυτή την εκλογική περιφέρεια, όπως επίσης ο πρώην εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Ρωμανός και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης (πρώην συνιδιοκτήτης της εταιρείας επικοινωνίας και στρατηγικής V+O)

Η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου περιπλέκει την κατάσταση και δεν αποκλείεται να αναθεωρηθούν σχέδια υποψηφίων.

Το πλεονέκτημα του πρώην υπουργού είναι η φιλία του με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας εκλέγεται στον βόρειο τομέα της Β Αθήνας και πιθανολογείται βασίμως ότι θα ασκήσει την επιρροή που έχει στα νότια για να βοηθήσει τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Α.Σ.