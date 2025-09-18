Λούκα Κατσέλη, Διονύσης Τεμπονέρας, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Γιώργος Καραμέρος, Π. Κόκκαλης, Γ. Μπουλμπασάκος στο ίδιο τραπέζι.

"Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, κοινωνική απαίτηση-ιστορική αναγκαιότητα". Το θέμα της εκδήλωσης (το απόγευμα, στην Παλλήνη με συντονιστή το δημοσιογράφο Άρη Ραβανό) δεν αφήνει αμφιβολίες για την πρόθεση της "πρωτοβουλίας ανατολικής Αττικής για την προοδευτική συνεργασία " που τη διοργάνωσε.

Οι ομιλητές προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ (Γ. Μπουλμπασάκος, μέλος ΚΕ). τον ΣΥΡΙΖΑ (Γ. Καραμέρος, βουλευτής), τη Νέα Αριστερά (Δ. Τζανακόπουλος, βουλευτής) και τον "Κόσμο" (Π. Κόκκαλης, Γραμματέας) με την ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ - πρώην υπουργό Λούκα Κατσέλη και τον εργατολόγο Διονύση Τεμπονέρα να ανήκουν στα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Οσα θα ειπωθούν εκεί θα καταγραφούν από τα επιτελεία των πολιτικών αρχηγών της προοδευτικής αντιπολίτευσης που δεν είναι όλοι ενήμεροι για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία

Α.Σ.