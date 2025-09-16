Την επόμενη της ολοκλήρωσης της δίκης για τους προστατευόμενους μάρτυρες (Novartis).

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε προαναγγείλει εδώ και μήνες ότι τον Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Δεν χρειαζόταν ρεπορτάζ, αρκούσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του, για να συμπεράνει κανείς ότι έχει συμφωνήσει με τη ΝΔ και ότι εκκρεμούν λεπτομέρειες.

Το βασικό πρόβλημα ήταν η επιλογή εκλογικής περιφέρειας. Γιατί ο Ανδρέας Λοβέρδος εκλεγόταν με το ΠΑΣΟΚ στον βόρειο τομέα της Β Αθήνας, όπου ο συνωστισμός υποψηφίων της ΝΔ είναι μεγάλος γιατί εκτός από Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Κεραμέως, Καιρίδη, Ράπτη, Παπαθανάση θα θέσει υποψηφιότητα και o Παύλος Μαρινάκης.

Εξετάστηκε η ιδέα της περιφέρειας Αχαϊας αλλά, όπως όλα δείχνουν, προκρίνεται ο νότιος τομέας της Β Αθήνας, όπου ο Α. Λοβέρδος θα βρεθεί σε ανταγωνισμό με τους Δένδια, Θεοδωρικάκο, Κυρανάκη, Σπανάκη, Θεοχάρη, Καλλιάνο, Άννα Καραμανλή, Βούλτεψη.

Η ανακοίνωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τους προστατευόμενους μάρτυρες (Novartis), υπόθεση για την οποία έγραψε μέχρι και βιβλίο ο Α. Λοβέρδος με τον τίτλο «Απόπειρα δολοφονίας».

Δύσκολη η εκλογή του αλλά ο αγώνας του μπορεί να εκτιμηθεί από την ηγεσία και να έχει καλύτερη τύχη από, πχ, την Εύη Χριστοφιλοπούλου που κατέβηκε στις ευρωεκλογές με τη ΝΔ και έκτοτε δεν ξανακούσαμε γι αυτήν.

Α.Σ.