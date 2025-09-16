Έτοιμο είναι το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, ήδη έχει φύγει για το τυπογραφείο.
Μόνο που φέτος το θέμα δεν είναι πολιτικό, ούτε θέμα είναι η φώτιση κάποιου προσώπου που έχει πρωταγωνιστήσει στη χώρα ή οι αποκαλύψεις για ιστορικά γεγονότα.
Αυτή τη φορά το βιβλίο αφορά, όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε, τον ...ψυχοσεξιστικού κόσμου των γυναικών.
Να σας αποκαλύψουμε τον τίτλο του βιβλίου: "Έγινα ή γεννήθηκα γυναίκα;".
Και μπορεί το βιβλίο να έχει πάει ήδη στο τυπογραφείο, όμως όπως κάθε χρόνο, στα μέσα Νοεμβρίου...
Β.Σκ.