Θέμα έκπληξη το θέμα που διαπραγματεύεται στο νέο του βιβλίο.

Έτοιμο είναι το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, ήδη έχει φύγει για το τυπογραφείο.

Μόνο που φέτος το θέμα δεν είναι πολιτικό, ούτε θέμα είναι η φώτιση κάποιου προσώπου που έχει πρωταγωνιστήσει στη χώρα ή οι αποκαλύψεις για ιστορικά γεγονότα.

Αυτή τη φορά το βιβλίο αφορά, όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε, τον ...ψυχοσεξιστικού κόσμου των γυναικών.

Να σας αποκαλύψουμε τον τίτλο του βιβλίου: "Έγινα ή γεννήθηκα γυναίκα;".

Και μπορεί το βιβλίο να έχει πάει ήδη στο τυπογραφείο, όμως όπως κάθε χρόνο, στα μέσα Νοεμβρίου...

Β.Σκ.