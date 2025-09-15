Η εξήγηση «ήταν όλοι προσκεκλημένοι» δεν πείθει όλους στο ΠΑΣΟΚ.

Υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργοί επικοινωνούν με τη στήλη για να ενημερώσουν ότι δέχτηκαν τηλεφώνημα από την Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να παραβρεθούν στο Βελλίδειο, το απόγευμα του Σαββάτου, για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με την επισήμανση αυτή θέλουν να δείξουν ότι δεν είναι στέρεη η δικαιολογία «ήταν όλοι προσκεκλημένοι» που προβάλλει η Χαριλάου Τρικούπη για να καταρρίψει τον ισχυρισμό ότι αποκλείστηκε ο Χάρης Καστανίδης.

Το βέβαιο είναι ότι όλος αυτός ο θόρυβος είναι ενδεικτικός μιας εσωκομματικής ατμόσφαιρας που δεν αποπνέει υγεία.

Α.Σ.