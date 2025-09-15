Τι σχόλια ακούγονται μέσα στο ΠΑΣΟΚ γι αυτή την ηχηρή διαβεβαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη, όταν ζήτησε εκλογές.

Είναι η φράση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ομιλία του στο Βελίδειο που έχει προκαλέσει τον πιο ζωηρό σχολιασμό στο παρασκήνιο.

Γιατί όχι «είμαστε έτοιμοι»; Την απορία αυτή διατυπώνουν βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα έπρεπε να μιλήσει σε πρώτο ενικό αλλά σε πρώτο πληθυντικό.

Προφανώς η κριτική αυτή γίνεται από πρόσωπα που θεωρούν ότι είναι ελλειμματική η συλλογικότητα στη λειτουργία του κόμματος. Και όσοι ασκούν κριτική για την ποιότητα της εσωκομματικής δημοκρατίας πολλές φορές είναι εξαιρετικά καχύποπτοι.

Για παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι ο Ν. Ανδρουλάκης αποφάσισε να ζητήσει εκλογές, ανοιχτά και καθαρά, για να αναβληθεί επ΄ αόριστον το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει τους επόμενους μήνες, χωρίς να έχει προσδιοριστεί πότε.

Μα τόση καχυποψία;

Α.Σ.