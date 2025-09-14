Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ δεν προσκλήθηκε στο Βελλίδειο για την ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη.

Παράξενα πράγματα. Υποτίθεται ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί εκλογική νίκη και αυτό εκ των πραγμάτων συνδέεται με συσπείρωση και συστράτευση δυνάμεων.

Παρόλα αυτά, ο Χάρης Καστανίδης δεν ήταν παρών στο Βελίδειο, όταν μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε μετά, στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου, όπου συναντήθηκαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο του κόμματος.

Ο λόγος της απουσίας του Χάρη Καστανίδη είναι ότι δεν προσκλήθηκε. Η στήλη έχει αναφερθεί ξανά σε προσπάθειες αποκλεισμού του πρώην υπουργού από κομματικές εκδηλώσεις που γίνονται σε τοπικό επίπεδο, στην Θεσσαλονίκη, όπου πολιτεύεται, με την Χαριλάου Τρικούπη να δίνει διάφορες γραφειοκρατικού τύπου εξηγήσεις και να αρνείται ότι πρόκειται για αποκλεισμό.

Για τη μη πρόσκλησή του στο Βελίδειο ποια, άραγε, είναι η δικαιολογία; Η Ράνια Θρασκιά, πάντως, που παρακολούθησε την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, ήταν διαρκώς δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την επίσκεψή του στα περίπτερα της ΔΕΘ. Παράξενα πράγματα.

Α.Σ.