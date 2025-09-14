Γιατί αισιοδοξούν στην Κουμουνδούρου.

«Είναι ο τρίτος συνεχόμενος Σεπτέμβριος που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κρίση» θυμίζει, μιλώντας στη στήλη, στενός συνεργάτης του Σωκράτη Φάμελλου που υποστηρίζει ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις «είναι ενθαρρυντικές γιατί επιβεβαιώνουν την αντοχή του ΣΥΡΙΖΑ».

Κατά την ίδια πηγή, επισκιάστηκε η παρουσίαση των οικονομικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ από το θόρυβο για το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα αλλά ο Σ. Φάμελλος «στάθηκε με αξιοπρέπεια» και «δεν διέψευσε τις προσδοκίες όσων τον εμπιστεύονται και επενδύουν πολιτικά σε αυτόν».

Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει εσωκομματική ηρεμία αυτή την περίοδο στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελλος δεν δέχεται φίλια πυρά.

Α.Σ.