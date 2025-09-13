Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε ήσυχο τον Αλέξη Τσίπρα

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν βοηθούν την Πλεύση Ελευθερίας οι επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό.

Είναι τόσο οξύς ο τρόπος με τον οποίο καταγγέλλει τον Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάθε φορά που της δίνεται η ευκαιρία, ώστε ξάφνιασε η απροθυμία της να μιλήσει γι' αυτόν στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην ΔΕΘ.

Οταν της τέθηκε η σχετική ερώτηση, χαρακτήρισε το θέμα βαρετό σημειώνοντας ότι έχει εξαντληθεί.

Μία εξήγηση βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει ωφεληθεί από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα.

Και πιθανότατα, έκρινε ότι αν απαντούσε εκτενώς για τον πρώην πρωθυπουργό, αυτή η απάντηση θα επισκίαζε την παρουσίαση κυβερνητικών προτάσεων που είχε προηγηθεί και που προσπαθεί να προβάλλει.

Α.Σ.