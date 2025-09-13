Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε ήσυχο τον Αλέξη Τσίπρα

Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε ήσυχο τον Αλέξη Τσίπρα Φωτογραφία: Eurokinissi
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν βοηθούν την Πλεύση Ελευθερίας οι επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό.

Είναι τόσο οξύς ο τρόπος με τον οποίο καταγγέλλει τον Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάθε φορά που της δίνεται η ευκαιρία, ώστε ξάφνιασε η απροθυμία της να μιλήσει γι' αυτόν στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην ΔΕΘ.

Οταν της τέθηκε η σχετική ερώτηση, χαρακτήρισε το θέμα βαρετό σημειώνοντας ότι έχει εξαντληθεί.

Μία εξήγηση βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει ωφεληθεί από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα.

Και πιθανότατα, έκρινε ότι αν απαντούσε εκτενώς για τον πρώην πρωθυπουργό, αυτή η απάντηση θα επισκίαζε την παρουσίαση κυβερνητικών προτάσεων που είχε προηγηθεί και που προσπαθεί να προβάλλει.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Προτείνει νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές, με διπλή καταχώρηση

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Προτείνει νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές, με διπλή καταχώρηση

Πολιτική
Ανοιχτός στις συνεργασίες ο Χαρίτσης - Η αναφορά στον Τσίπρα και η αιχμή κατά Ανδρουλάκη

Ανοιχτός στις συνεργασίες ο Χαρίτσης - Η αναφορά στον Τσίπρα και η αιχμή κατά Ανδρουλάκη

Πολιτική
Η συνέντευξη Τύπου της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη ΔΕΘ (LIVE)

Η συνέντευξη Τύπου της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη ΔΕΘ (LIVE)

Πολιτική
Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

healthstat.gr
Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

healthstat.gr
15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

healthstat.gr