Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Ούτε ΓΑΠ ούτε Βενιζέλος στην ΔΕΘ

Ούτε ΓΑΠ ούτε Βενιζέλος στην ΔΕΘ Φωτογραφία: SOOC/ MENELAOS MYRILLAS
Οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ δεν θα βρίσκονται στο Βελλίδειο για την ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι εύλογο οι συνεργάτες του να καταγράψουν παρουσίες και απουσίες.

Μεταξύ των απόντων θα είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, λόγω υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Επειδή έλειπε και από την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη, στο Ζάππειο, η απουσία του δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Ούτε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν παρών - και χαμογελαστός- στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Η «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» στον Τσίπρα και η ανάγκη συνεργασιών τα μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Η «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» στον Τσίπρα και η ανάγκη συνεργασιών τα μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Πολιτική
Τα μέτρα στη ΔΕΘ δεν αντιστρέφουν το πολιτικό κλίμα - Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις

Τα μέτρα στη ΔΕΘ δεν αντιστρέφουν το πολιτικό κλίμα - Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις

Παιχνίδια Εξουσίας
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη - ένα ταξίδι, ίσως, καθοριστικό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη - ένα ταξίδι, ίσως, καθοριστικό

Πολιτική
«Τρέχουν» οι μυστικές δημοσκοπήσεις - Η κυβέρνηση φτιάχνει... αναχώματα για να προλάβει νέο «τσουνάμι»

«Τρέχουν» οι μυστικές δημοσκοπήσεις - Η κυβέρνηση φτιάχνει... αναχώματα για να προλάβει νέο «τσουνάμι»

Πολιτική

NETWORK

ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ienergeia.gr
HELLENiQ ENERGY: Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

HELLENiQ ENERGY: Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

ienergeia.gr
Μεταμορφώστε την κουζίνα σας - 15 ιδέες διακόσμησης

Μεταμορφώστε την κουζίνα σας - 15 ιδέες διακόσμησης

healthstat.gr
Το νούμερο 1 σνακ για βελτίωση της μνήμης, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Το νούμερο 1 σνακ για βελτίωση της μνήμης, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Ομίχλη εγκεφάλου στην περιεμμηνόπαυση: Γιατί επηρεάζεται η μνήμη σας

Ομίχλη εγκεφάλου στην περιεμμηνόπαυση: Γιατί επηρεάζεται η μνήμη σας

healthstat.gr
Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

healthstat.gr
Φωτιά στο «Ιπποκράτειο» - Ερευνάται εάν προκλήθηκε από ηλεκτρονικό πατίνι

Φωτιά στο «Ιπποκράτειο» - Ερευνάται εάν προκλήθηκε από ηλεκτρονικό πατίνι

ienergeia.gr
«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025

ienergeia.gr