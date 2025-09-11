Ούτε ΓΑΠ ούτε Βενιζέλος στην ΔΕΘ

Οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ δεν θα βρίσκονται στο Βελλίδειο για την ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι εύλογο οι συνεργάτες του να καταγράψουν παρουσίες και απουσίες.

Μεταξύ των απόντων θα είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, λόγω υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Επειδή έλειπε και από την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη, στο Ζάππειο, η απουσία του δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Ούτε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν παρών - και χαμογελαστός- στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη.

Α.Σ.