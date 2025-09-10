Καχυποψία στην Αθήνα για τη Λευκωσία

Κυβερνητικές πηγές «φωτογραφίζουν» συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, εξαιρετικά υψηλόβαθμο, και δεν το κατονομάζουν για να μην γίνει ανεξέλεγκτη η κρίση.

«Πολιτικό δάκτυλο» πίσω από το δημοσίευμα για συμμετοχή συγγενούς του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη σε εταιρεία που συνδέεται με το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Η διάψευση ήταν κατηγορηματική και η προαναγγελία προσφυγής στη Δικαιοσύνη άμεση, όμως σημασία έχει ότι κυρίαρχη εκτίμηση στην κυβέρνηση είναι ότι αυτή η φήμη διακινήθηκε εν γνώσει και με την ανοχή, αν όχι με την ενθάρρυνση, της κυπριακής πολιτικής ελίτ.

Α.Σ.