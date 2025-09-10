Games
Ο Πληροφοριοδότης

Καχυποψία στην Αθήνα για τη Λευκωσία

Κυβερνητικές πηγές «φωτογραφίζουν» συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, εξαιρετικά υψηλόβαθμο, και δεν το κατονομάζουν για να μην γίνει ανεξέλεγκτη η κρίση.

«Πολιτικό δάκτυλο» πίσω από το δημοσίευμα για συμμετοχή συγγενούς του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη σε εταιρεία που συνδέεται με το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Η διάψευση ήταν κατηγορηματική και η προαναγγελία προσφυγής στη Δικαιοσύνη άμεση, όμως σημασία έχει ότι κυρίαρχη εκτίμηση στην κυβέρνηση είναι ότι αυτή η φήμη διακινήθηκε εν γνώσει και με την ανοχή, αν όχι με την ενθάρρυνση, της κυπριακής πολιτικής ελίτ.

Κυβερνητικές πηγές «φωτογραφίζουν» συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, εξαιρετικά υψηλόβαθμο, και δεν το κατονομάζουν για να μην γίνει ανεξέλεγκτη η κρίση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας.

Α.Σ.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

