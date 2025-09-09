Με μοντέλο Τεμπών το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Εισηγήτρια θα είναι η βουλευτής βόρειου τομέα Β Αθήνας Μιλένα Αποστολάκη

Στην Προανακριτική για τα Τέμπη συμμετείχαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη και Γιώργος Μουλκιώτης. Οι ίδιοι, μαζί με τον Ανδρέα Πουλά, θα εκπροσωπήσουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εργασίες της Επιτροπής θα ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου, θα γίνονται τρεις συνεδρίες την εβδομάδα, με προοπτική να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες ή αργότερα, αν χρειαστεί παράταση.

Εισηγήτρια θα είναι η βουλευτής βόρειου τομέα Β Αθήνας Μιλένα Αποστολάκη, νομικός, η οποία είχε εξαιρετικές επιδόσεις στην Εξεταστική για τα Τέμπη (2023) που, με ευθύνη της ΝΔ, κατέληξε άδοξα.

