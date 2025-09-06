Η παρουσία - έκπληξη στην ομιλία Τσίπρα

Η επιλογή του να μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού είναι μια σαφής ένδειξη για τις πολιτικές επιθυμίες και προθέσεις του.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ναύαρχος ε.α. , Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, ήταν μεταξύ των βουλευτών που παρακολούθησαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, στην Θεσσαλονίκη.

Επειδή ο Ευ. Αποστολάκης βρέθηκε κοντά στον Στ. Κασελάκη αλλά δεν εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας όταν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και επειδή είναι περιζήτητος και για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή του να μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού είναι μια σαφής ένδειξη για τις πολιτικές επιθυμίες και προθέσεις του.

