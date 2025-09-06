Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλ. Τσίπρα: Πήγε στους πλούσιους και τους είπε «θα σας φορολογήσω»

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλ. Τσίπρα: Πήγε στους πλούσιους και τους είπε «θα σας φορολογήσω» Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Προφανώς αναφέρεται στην πατριωτική εισφορά που πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρακολούθησαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη σημειώνει, μιλώντας στη στήλη, ότι το ακροατήριο δεν ήταν ούτε κατ ελάχιστον κομματικό, αλλά απολύτως συμβατό με τη φυσιογνωμία του συγκεκριμένου forum.

Αυτό φάνηκε, όπως εξηγεί, και από το γεγονός ότι η ομιλία δεν διακοπτόταν από χειροκροτήματα κάθε λίγο, ενώ υπήρχε απόλυτη ησυχία στην αίθουσα.

Ο ίδιος βουλευτής συνοψίζει το πολιτικό συμπέρασμα της νέας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού ως «πήγε στους πλούσιους και τους είπε θα σας φορολογήσω».

Προφανώς αναφέρεται στην πατριωτική εισφορά που πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός για τους έχοντες υψηλά εισοδήματα προς όφελος της νέας γενιάς, με χρηματοδότηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για τη στήριξή της.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Η εμμονή του Τσακαλώτου με τον Τσίπρα

Η εμμονή του Τσακαλώτου με τον Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης
Η παρουσία - έκπληξη στην ομιλία Τσίπρα

Η παρουσία - έκπληξη στην ομιλία Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης
Εκνευρισμός στην Χ. Τρικούπη για τον Τσίπρα

Εκνευρισμός στην Χ. Τρικούπη για τον Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης
Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική

NETWORK

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

healthstat.gr
Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

healthstat.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr