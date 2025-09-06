Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλ. Τσίπρα: Πήγε στους πλούσιους και τους είπε «θα σας φορολογήσω»

Προφανώς αναφέρεται στην πατριωτική εισφορά που πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρακολούθησαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη σημειώνει, μιλώντας στη στήλη, ότι το ακροατήριο δεν ήταν ούτε κατ ελάχιστον κομματικό, αλλά απολύτως συμβατό με τη φυσιογνωμία του συγκεκριμένου forum.

Αυτό φάνηκε, όπως εξηγεί, και από το γεγονός ότι η ομιλία δεν διακοπτόταν από χειροκροτήματα κάθε λίγο, ενώ υπήρχε απόλυτη ησυχία στην αίθουσα.

Ο ίδιος βουλευτής συνοψίζει το πολιτικό συμπέρασμα της νέας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού ως «πήγε στους πλούσιους και τους είπε θα σας φορολογήσω».

Προφανώς αναφέρεται στην πατριωτική εισφορά που πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός για τους έχοντες υψηλά εισοδήματα προς όφελος της νέας γενιάς, με χρηματοδότηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για τη στήριξή της.

