Ο Πληροφοριοδότης

Από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην εκπομπή του Λιάγκα

Από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην εκπομπή του Λιάγκα
Οι ύμνοι του παρουσιαστή παλαιότερα στον Μητσοτάκη.

Η λειτουργία της περιστρεφόμενης πόρτας που οδηγεί από τα ΜΜΕ στην πολιτική και το αντίστροφο είναι αδιάλειπτη.

Τελευταίο παράδειγμα, η ένταξη στο πάνελ της πρωινής εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1 του ραδιοφωνικού παραγωγού, στιχουργού, και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στο νότιο τομέα της Β Αθήνας Ποσειδώνα Γιαννόπουλου.

Και επειδή οι ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν επιρροή ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο και γίνεται παιχνίδι με τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς, ας θυμηθούμε τι είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας, από το βήμα της εκπομπής του στον ΑΝΤ1, απευθυνόμενος στον Κ. Μητσοτάκη, μετά την συνέντευξη του στον Α. Σρόιτερ για τα Τέμπη: «Σας θεωρώ τον σοβαρότερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης. Το λέω και το εννοώ.Συγγνώμη που σας κάνω κριτική σας εκτιμώ και σας την κάνω. Ο Κώστας Καραμανλής σας έβαλε τρικλοποδιά. Ο Καραμανλής, δεν έπρεπε να ξανακατέβει. Αυτός εχει το 95% της ευθύνης. Εσείς είστε ο μεγάλος, ο σπουδαίος πρωθυπουργός, δεν το λέω ειρωνικά, το πιστεύω. Αν εσείς την πατήσατε, πόσω μάλλον κάποιος άλλος. Δεν ξέρω τι θα έκανε άλλος στη θέση σας, χθες σας πίστεψα».

Η στήλη παραθέτει ένα σύντομο απόσπασμα γιατί ο ύμνος ήταν εκτενέστερος.

Α.Σ.

