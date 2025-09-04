Η μοναξιά του Καιρίδη

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στο χώρο του κέντρου αλλά βάλλεται από τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ.

Με τις παρεμβάσεις του στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δ. Καιρίδης κατάφερε να αποτρέψει την εξωφρενική διάταξη για τη μη νομιμοποίηση των μεταναστών που έχουν ζήσει επτά χρόνια στη χώρα μας.

Κατάφερε επίσης να εκθέσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο θυμίζοντας ότι ο ίδιος υπήρξε μετανάστης στη Γερμανία και διατηρεί ακόμη υψηλότατες καταθέσεις στις γερμανικές τράπεζες.

Το πιο σημαντικό είναι ότι πίεσε τον υπουργό Μετανάστευσης Θ. Πλεύρη να φέρει στη Βουλή το ν/σ που είχε επεξεργαστεί ο ίδιος για τη νόμιμη μετανάστευση. Ο Θ. Πλεύρης δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει μέχρι το τέλος του χρόνου αλλά θα φανεί στην πράξη αν το εννοεί ή αν απλώς το είπε για να ξεφύγει.

Στο μεταξύ ο Καιρίδης δέχεται το γνωστό διαδικτυακό μπούλινγκ από γαλάζια τρολ που αμφισβητούν από τον πατριωτισμό μέχρι την θρησκευτική πίστη του.

Ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, του έδειξε δημόσια, σε τηλεοπτικό πάνελ, ότι εκτιμά το θάρρος του.

Ο δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της Δράσης, Αντύπας Καρίπογλου, με ανάρτησή του εξήρε το γεγονός ότι είναι ο μόνος βουλευτής της ΝΔ που δεν έκανε τη μαριονέτα.

Και πολλοί άλλοι εκτός ΝΔ τον στήριξαν. Όπως άλλοι, εντός ΝΔ, χασκογελάνε με το υβρεολόγιο εναντίον του.

Α.Σ.