ΠΑΣΟΚ: Οι ζεϊμπεκιές του Κώστα Τσουκαλά στο Ζάππειο (Βίντεο)

Μετά την ομιλία Ανδρουλάκη ήρθαν και τα χορευτικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, στο πλαίσιο της γιορτής για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ, και την σκυτάλη πήρε ο Κώστας Μακεδόνας και η Χριστιάνα Γαλιάτσου. Ή καλύτερα ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στο άκουσμα της «Δραπετσώνας» του Μίκη Θεοδωράκη, δεν κρατήθηκε και χάρισε στα μέλη του ΠΑΣΟΚ ένα (αναμφίβολα) πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο.

Να τα βλέπουν οι… σύντροφοι αυτά.

ΥΓ: Εκπληκτική ατάκα από γνωστό μέλος του ΠΑΣΟΚ λέγοντας... «αυτό είναι ορθόδοξο»...

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=ETnC88V_P8k}

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

