ΠΑΣΟΚ: Οι ζεϊμπεκιές του Κώστα Τσουκαλά στο Ζάππειο (Βίντεο)

Μετά την ομιλία Ανδρουλάκη ήρθαν και τα χορευτικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, στο πλαίσιο της γιορτής για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ, και την σκυτάλη πήρε ο Κώστας Μακεδόνας και η Χριστιάνα Γαλιάτσου. Ή καλύτερα ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στο άκουσμα της «Δραπετσώνας» του Μίκη Θεοδωράκη, δεν κρατήθηκε και χάρισε στα μέλη του ΠΑΣΟΚ ένα (αναμφίβολα) πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο.

Να τα βλέπουν οι… σύντροφοι αυτά.

ΥΓ: Εκπληκτική ατάκα από γνωστό μέλος του ΠΑΣΟΚ λέγοντας... «αυτό είναι ορθόδοξο»...

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=ETnC88V_P8k}