«Σκοτωμός» για μια πρόσκληση για τον Αλέξη Τσίπρα

Μόνο οι οργανωτές διαθέτουν προσκλήσεις, διαμηνύει η Αμαλίας!

Παρά την απόσταση από την Αθήνα γίνεται πραγματικά χαμός για μια πρόσκληση για το Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη (χορηγός powergame και συγκεκριμένα για την Παρασκευή το απόγευμα που μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας.

Στελέχη του κεντροαριστερού χώρου ζητούν από τα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού στην Αμαλίας μια πρόσκληση, πλην όμως τις προσκλήσεις τις διαθέτουν μόνο οι οργανωτές.

Κάποιοι ωστόσο που εξασφάλισαν πρόσκληση από τους διοργανωτές κοκορεύονται ότι τους την έδωσε ο ...Τσίπρας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι οι εκλεκτοί του.

Τελικά σε κάποιους πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χάος!

Β.Σκ.