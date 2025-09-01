Games
Οι απαντήσεις Μπακογιάννη

Οι απαντήσεις Μπακογιάννη
Δεν είχε καμιά συμμετοχή στην παρέμβαση των τριών υπουργείων για τη Β. Όλγας.

Κατηγορηματικός υπήρξε σε επικοινωνία με τη στήλη ο Κώστας Μπακογιάννης: Δεν είχε καμιά απολύτως παρέμβαση για την ανακοίνωση που εξέδωσαν τα τρία υπουργεία και αποδίδει ευθύνες στον Δήμαρχο Αθηναίων για τις συγκεκριμένες διαρροές. Τα δε υπουργεία, μάλιστα, όπως αναφέρει, δεν αναιρούν την απόφαση του Δήμου Αθηναίων, αλλά ζητούν την τήρηση της νομιμότητας, με κατάθεση των σχετικών σχεδίων στον ΟΑΣΑ.

Υπενθυμίζει τέλος πως η ανάπλαση των αρχαιολογικών χώρων ήταν έργο που εμπνεύστηκε η Μελίνα Μερκούρη, το υλοποίησαν ο Κώστας Λαλιώτης και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εκτός την Βασιλίσσης Όλγας, έργο που ξεκίνησε επί Δημαρχίας του ο ίδιος.

Και πως η προηγούμενη παράταξη του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Παύλο Γερουλάνο είχε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάπλαση της Β. Όλγας.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, μάλιστα, θα παρέμβει δημοσίως για το θέμα.

Β.Σκ.

