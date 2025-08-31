Γιατί τα λέει ο Μπρατάκος;

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και πρόεδρος του ΕΒΕΑ δε θέλει να ακούσει στη ΔΕΘ «εξαγγελίες βραχυπρόθεσμης ανακούφισης».

Έχει όντως ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Γιάννη Μπρατάκου, προέδρου του ΕΒΕΑ και στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, στο αφιέρωμα της εφημερίδας «Το Βήμα την Κυριακή» με τίτλο «Τι δεν θέλω να ακούσω στη ΔΕΘ».

Ο Γιάννης Μπρατάκος δεν θέλει να ακούσει «εξαγγελίες βραχυπρόθεσμης ανακούφισης», τονίζοντας πως η ελληνική οικονομία χρειάζεται κάτι βαθύτερο: Έναν οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων που, όπως λέει, θα απαντά στις επόμενες μεγάλες προκλήσεις.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει, με την τοποθέτησή του σηματοδοτεί κάποιο από τα τρία πράγματα:

Πρώτο, ότι γνωρίζει πως στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μεταρρυθμίσεις και όχι «μέτρα ανακούφισης».

Δεύτερο, ότι πρόκειται να βαφτίσει τις «εξαγγελίες βραχυπρόθεσμης ανακούφισης», σε ...μεταρρυθμίσεις!

Και τρίτο, ότι διαφωνεί με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού».

Κυριακή κοντή γιορτή...

Β.Σκ.