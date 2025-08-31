Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Γιατί τα λέει ο Μπρατάκος;

Γιατί τα λέει ο Μπρατάκος; Φωτογραφία: Facebook
Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και πρόεδρος του ΕΒΕΑ δε θέλει να ακούσει στη ΔΕΘ «εξαγγελίες βραχυπρόθεσμης ανακούφισης».

Έχει όντως ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Γιάννη Μπρατάκου, προέδρου του ΕΒΕΑ και στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, στο αφιέρωμα της εφημερίδας «Το Βήμα την Κυριακή» με τίτλο «Τι δεν θέλω να ακούσω στη ΔΕΘ».

Ο Γιάννης Μπρατάκος δεν θέλει να ακούσει «εξαγγελίες βραχυπρόθεσμης ανακούφισης», τονίζοντας πως η ελληνική οικονομία χρειάζεται κάτι βαθύτερο: Έναν οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων που, όπως λέει, θα απαντά στις επόμενες μεγάλες προκλήσεις.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει, με την τοποθέτησή του σηματοδοτεί κάποιο από τα τρία πράγματα:

Πρώτο, ότι γνωρίζει πως στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μεταρρυθμίσεις και όχι «μέτρα ανακούφισης».

Δεύτερο, ότι πρόκειται να βαφτίσει τις «εξαγγελίες βραχυπρόθεσμης ανακούφισης», σε ...μεταρρυθμίσεις!

Και τρίτο, ότι διαφωνεί με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού».

Κυριακή κοντή γιορτή...

Β.Σκ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

NETWORK

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

healthstat.gr