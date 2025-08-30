Οι οικονομολόγοι του ΠΑΣΟΚ...

Τάσος Γιαννίτσης και Νίκος Χριστοδουλάκης.

Οταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης διερωτήθηκε ειρωνικά γιατί δεν υπάρχει κάποιος οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να προστατεύσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην Χαριλάου Τρικούπη γελούσαν.

Γιατί στην εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, την 3η Σεπτέμβρη, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών, πρώην υπουργός, Τάσος Γιαννίτσης που είναι αναγνωρισμένος επιστημονικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δίπλα στον Ν. Ανδρουλάκη βρίσκεται πάντα ο πρώην ΥΠΟΙΚ Νίκος Χριστοδουλάκης που επίσης έχει υψηλό κύρος πέρα από το κομματικό πλαίσιο και συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους τεχνοκράτες της νεότερης γενιάς.

Επομένως, ανασφάλεια τέτοιου είδους στην Χαριλάου Τρικούπη δεν υπάρχει. Από οικονομολόγους είναι οκ.

Α.Σ.