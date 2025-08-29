Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ

Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Η ιστορία πίσω από την χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο οποίο βρέθηκε χθες αν και γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα.

Όταν ο Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί την Ρόδο και είχε υποσχεθεί στον μικρό του γιο Κωνσταντίνο ότι θα τον πάει αυτός να δει το καινούργιο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας.

Εξάλλου, ήταν γνωστό πως ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν κάτι παραπάνω από ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ. Μάλιστα οι φίλαθλοι και η ηγεσία της ομάδας τον είχαν αποχαιρετήσει με συγκίνηση που δεν είχε προλάβει να επισκεφθεί το καινούργιο γήπεδο.

Χθες ο Αλέξης Τσίπρας υλοποίησε την υπόσχεσή του και έτσι βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο στην Αγιά Σοφιά και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Αντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν διαχρονικά ένας από τους στενούς συνεργάτες και συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα και ως υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής είχε πετύχει ένα εξαιρετικό δύσκολο έργο. Κάτι παραπάνω από σημαντική ήταν η σφραγίδα του στο μεταφορικό ισοδύναμο, ένα μέτρο που κάλυπτε την ανισότητα που υπήρχε ανάμεσα στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα.

Για το σημαντικό του έργο και την συνολική συνεισφορά του γίνεται εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του στην Σύμη αύριο όπου θα γίνει η ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης ως «Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός» και θα διεξαχθεί Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός: Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών». Ο πρώην πρωθυπουργός Αλ.Τσίπρας έχει στείλει βιντεοσκοπημένη δήλωση για τον Νεκτάριο Σαντορινιό που θα προβληθεί στο συμπόσιο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Κλήρωση Europa και Conference League: Οι αντίπαλοι των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και οι ημερομηνίες

Κλήρωση Europa και Conference League: Οι αντίπαλοι των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και οι ημερομηνίες

Αθλητισμός
Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase - Οι ημερομηνίες των αγώνων

Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase - Οι ημερομηνίες των αγώνων

Αθλητισμός
Conference League: Προκρίθηκε η ΑΕΚ, κέρδισε την Άντερλεχτ με 2-0 (Βίντεο)

Conference League: Προκρίθηκε η ΑΕΚ, κέρδισε την Άντερλεχτ με 2-0 (Βίντεο)

Αθλητισμός
Η κυβέρνηση απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τσίπρα

Η κυβέρνηση απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τσίπρα

Πολιτική

NETWORK

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

healthstat.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr